В СК «Метеор» состоялся чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс»

Чемпион, рекордсмен Украины в категории «Мастерс», призер чемпионата Европы по плаванию в категории «Мастерс» Андрей Лысенко рассказал, что в Днепре, в спортивном комплексе «Метеор», прошел чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

По его словам, на Днепропетровщине соревнования проходят во второй раз.

«В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из всех областей Украины, возрастом от 25 лет.

В программе - дистанции от 50 до 1,5 тыс. метров, которые спортсмены могут преодолеть разными стилями плавания. По результатам чемпионата будут сформированы команды для участия в международных соревнованиях. Кто-то, в частности, поедет на Чемпионат Мира по водным видам спорта, который начнется в июле в Будапеште», - рассказал он.