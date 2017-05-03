Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
16.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как в Днепре отпразднуют День вышиванки»
16.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет джазовый благотворительный концерт. Вырученные средства от продажи билетов пойдут на лечение онкобольных детей»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 09:35 | 16.05.2017
В СК «Метеор» состоялся чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс»

Чемпион, рекордсмен Украины в категории «Мастерс», призер чемпионата Европы по плаванию в категории «Мастерс» Андрей Лысенко рассказал, что в Днепре, в спортивном комплексе «Метеор», прошел чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

По его словам, на Днепропетровщине соревнования проходят во второй раз.

«В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из всех областей Украины, возрастом от 25 лет.

В программе - дистанции от 50 до 1,5 тыс. метров, которые спортсмены могут преодолеть разными стилями плавания. По результатам чемпионата будут сформированы команды для участия в международных соревнованиях. Кто-то, в частности, поедет на Чемпионат Мира по водным видам спорта, который начнется в июле в Будапеште», - рассказал он. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: спорт, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
15.05.2017 18:18 В Днепре полиция ликвидировала три порностудии (ВИДЕО)
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
Последние новости
16.05.2017
09:48		 Украина запустит в Польшу еще один поезд
16.05.2017
09:35		 В СК «Метеор» состоялся чемпионат Украины по плаванию в категории «Мастерс»
16.05.2017
09:12		 Врачи призывают жителей Днепропетровщины проверить артериальное давление
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика