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Погода в Днепропетровске:
| Спорт | 17:33 | 16.05.2017
Международный турнир по плаванию пройдет на Днепропетровщине

В Днепре состоится Международный турнир по плаванию «Meteor Open - 2017». В соревнованиях примут участие спортсмены из всех уголков Украины, а также из Белоруссии и Турции.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

За первенство в турнире будут соревноваться более 500 девушек и юношей в возрасте от 11 до 14 лет. Участников ждет насыщенная трехдневная программа: заплывы в вольном стиле, на спине, брасс, комплексное плавание. В финале соревнований - заплыв вольным стилем «Битва спринтеров» на 50 метров.

Для участников мероприятия подготовили встречу с чемпионом Европы и Украины по плаванию, участником Олимпийских игр Андреем Говоровым. Он расскажет о собственном опыте соревнований и ответит на вопросы участников во время автограф-сессии.

Турнир будет проходить 19 - 21 мая во Дворце водных видов спорта «Метеор». Вход свободный. Следить за событиями можно в режиме онлайн на сайте www.sportswim.dp.ua.

Турнир будет проводиться при поддержке ДнепроОГА, Днепропетровского областного отделения Национального олимпийского комитета Украины, Южного машиностроительного завода им. А. М. Макарова и компании Arena Swim Run Live.
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Теги: спорт, Днепропетровщина

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