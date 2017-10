| Спорт | 10:50 | 23.10.2017 В Днепре прошел международный турнир по Киокушинкай каратэ «Мемориал Виктора Матюшина» Вчера, 22 октября, в Днепре на базе спортивного комплекса «Олимпия+» состоялся международный турнир по Киокушинкай каратэ «Мемориал Виктора Матюшина». Об этом рассказал главный судья соревнований, президент Днепропетровской областной спортивной федерации Киокушин каратэ-до, 5 Дан Анатолий Матюшин на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». По его словам, одной из основных целей данного турнира – это развитие и популяризация данного вида спорта. «В соревнованиях принимали участие около 500 спортсменов разных возрастных категорий, с разных регионов Украины. Участвовали как мужчины, так и женщины. Самому младшему участнику 6 лет, старшему 48 лет. Также в турнире участвовали спортсмены с Молдовы», - рассказал он.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина, Днепр Теги: спорт ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7