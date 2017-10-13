В Днепре прошел международный турнир по Киокушинкай каратэ «Мемориал Виктора Матюшина»

Вчера, 22 октября, в Днепре на базе спортивного комплекса «Олимпия+» состоялся международный турнир по Киокушинкай каратэ «Мемориал Виктора Матюшина».

Об этом рассказал главный судья соревнований, президент Днепропетровской областной спортивной федерации Киокушин каратэ-до, 5 Дан Анатолий Матюшин на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

По его словам, одной из основных целей данного турнира – это развитие и популяризация данного вида спорта.

«В соревнованиях принимали участие около 500 спортсменов разных возрастных категорий, с разных регионов Украины. Участвовали как мужчины, так и женщины. Самому младшему участнику 6 лет, старшему 48 лет. Также в турнире участвовали спортсмены с Молдовы», - рассказал он.



