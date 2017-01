| Православная Днепропетровщина | 11:08 | 06.01.2017 Празднование Рождества Христова сегодня подменяется следованию обрядам, - Николай Несправа (ИНТЕРВЬЮ) 7 января православные христиане традиционно отмечают один из важнейших праздников верующих – Рождество Христово. Именно это событие стало точкой отсчета нового летоисчисления, которым большинство населения пользуется и по сегодняшний день. С течением времени празднование величайшего христианского праздника во многом подменилось следованию обрядам, не имеющим под собой ничего общего с христианскими канонами – гадания в Рождественскую ночь, заполнение праздничного стола определенным количеством блюд, и т.д. Так называемое обрядоверие глубоко интегрировалось в жизнь предыдущих поколений, нередко дезориентируя молодую генерацию. Об истории празднования Рождества Христова, а также о приоритетах празднования мы говорили с настоятелем храма в честь иконы божьей матери «Иверская» Николаем Несправой. «ПЕРВЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ – В РИМСКИХ КАТАКОМБАХ» - Как все-таки начиналось празднование Рождества? - Рождество Христово – это исключительно духовное событие, которые играет ключевую роль в истории человечества, ведь наше летоисчисление начинается именно от Рождества Христова. С течением времени на этот праздник припала своего рода временная пыль и поэтому крайне важно отличать что важно, а что нет. Ранее этот праздник именовался Богоявление и точной даты его празднования не существовало . Первые 2-3 века христиане праздновали это событие, не привязываясь к какой-то определенной дате. Не следует забывать о том, что первые 4 века – это период ужаснейших гонений на христианство. Согласно Римскому праву единственным местом, где христиан не преследовали, были кладбища, в Риме и его окрестностях это были катакомбы. Поэтому первые храмовые богослужения совершались в катакомбах и были наполнены большой надеждой и любовью. ДЕНЬ ОДИН – КАЛЕНДАРИ РАЗНЫЕ - Но как получилось так, что чествование Рождества Христова, которое изначально было «закреплено» за определенной датой, сегодня происходит в разные дни, в зависимости от кофессии? - В эпоху Константина Великого, эпоху торжества, когда христиан перестали преследовать, возник вопрос: а когда все-таки праздновать Рождество Христово? Дата выпала на 25 декабря. В Римской империи это было время аналог славянского Коловорота, то есть период, когда солнце набирало силу. Для христиан Солнце правды – Христос и поэтому было принято решение о дате празднования. И уже с IV века эта дата стала общепринятой для всего христианского мира. Сразу же может возникнуть вопрос: почему мы празднуем Рождество 7 января? На самом деле мы празднуем его 25 декабря, но по старому стилю. Дело в том, что Юлианский календарь, по которому мы живем, привязан не к датам, а к солнцу и луне. Действительно, Юлианский календарь дает погрешности на коротких временных промежутках, но он очень важен на больших отрезках времени. Поэтому восточная церковь не отказалась от Юлианского календаря, тогда как западные церкви перешли на так называемый новый стиль. «ГЛАВНЫЕ НАРОДНЫЕ «ХИТЫ» РОЖДЕСТВА: НОЧНЫЕ ГАДАНИЯ И 12 БЛЮД НА СТОЛ» -И все-таки остается непонятным вопрос разграничения народного обряда и канонической рождественской традиции. Например: откуда берутся корни у обычая ставить 12 блюд на Рождественский стол? И чем обусловлено число 12? - Этот вопрос сегодня часто поднимается в Интернете и некоторых средствах массовой информации, но ничего кроме улыбки он не вызывает. Но могу сказать, что к духовности и христианству этот вопрос не имеет никакого отношения. Необходимо понимать, что период со 2 по 6 января у православных проходит последний подготовительный этап перед Рождеством и это строгие постные дни. 6-е января вообще является днем сочельника и по традиции пища не вкушается. Сейчас, в сравнении с древней традицией, Церковь больше обращена к людям и потому богослужения разделены: часть совершается 6-го числа, в сочельник, а основная литургия совершается, как правило, утром 7-го января. Поэтому пост заканчивается утром 7-го числа и только тогда верующие начинают вкушать пищу. Но здесь крайне важен именно духовный аспект, а не гастрономический. Речь идет о том, с каким сердцем и духом ты подошел к этому празднику. В принципе достаточно легко поставить 6-го числа свечу на окно и приготовить 12 блюд и даже попробовать их съесть. Можно сделать еще множество вещей, присущих внешней атрибутике. Но все это происходит тогда, когда ослабевает духовность, а точнее – возникает двоеверие. Это случается тогда, когда в жизнь человека входит обряд и начинается обрядоверие. И люди начинают верить в обряды, теряя истинный смысл происходящего. Например: праздник Крещения сегодня еще называют «Водохреща». Не Крещение Господне, а Водохреща. Отсюда появляется традиция: лед, прорубь, моржевание, стакан водки и др. Но если посмотреть в корень, то никакого духовного события здесь нет. Очень важно, чтобы во время праздников никакая «белая магия» не выходила на место самой сути праздника. На Рождество у нас наблюдается 2 главных «хита»: гадание в ночь с 6 на 7 января и 12 блюд на праздничном столе. Ничего общего с христианством это не имеет. Здесь есть полуязычество, двоеверие, обрядоверие и прочее. «МОЛИТВА И МИЛОСЕРДИЕ – ПРИОРИТЕТЫ РОЖДЕНСТВЕНСКОГО ПРАЗДНОВАНИЯ» -Но как все же правильно подойти к празднованию Рождества Христова? - В Рождество, когда Бог делает шаг навстречу человеку, очень важно, чтобы человек сделал шаг навстречу Богу. Для православного человека на первом месте – это молитва. Это то, что освещает его душу и сердце. Второе - милосердия. Отбрасывая религиозный смысл, я хочу посоветовать людям быть милосердными в этот день, делать добро. Для тех, кто умом и сердцем понимает этот смысл, следует помнить, что исповедь и причастие – это то, что вводит в душу человека небесную радость. Что же касается посещения Богослужений, то еще раз хочу сказать, что сегодня Церковь сделала шаг к прихожанам, максимально учитывая их мировосприятие и создавая максимальные удобства относительно времени посещения богослужений. В целом, это как в музыке: кто-то любит эстраду с большим количеством света и звука, а кто-то – тихую витающую рядом мелодию, наедине с собой. Как раз ночные богослужения – это богослужения тишины, когда нет толп, шума, движений и посторонних мыслей. Утренние торжественные богослужения – это полнота радости и чувств. Поэтому сказать, на какие службы ходить правильнее нельзя – это вопрос индивидуального восприятия.

