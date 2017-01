| Православная Днепропетровщина | 16:37 | 19.01.2017 Главное в Крещении – не окунание, а молитва и пребывание в храме, - настоятель павлоградского храма Святого князя Владимира В четверг, 19 января, православные христиане отмечают один из величайших праздников – Крещение Господне, которое также называется Богоявление. Тысячи прихожан по всей территории Днепропетровской области, несмотря на раннее время, посетили храмовые богослужения и приняли участие в освящение воды. Не стал исключением небольшой храм-часовня Святого князя Владимира, возведенный в Павлограде в первое десятилетие Независимости Украины. Храм был построен, чтобы увековечить память 102 сотрудников Павлоградского химического завода, погибших в разные годы функционирования предприятия. Генеральный директор ГП «НПО «Павлоградский химический завод» - Главный конструктор РДТТ Леонид Шиман отметил, что храм Святого князя Владимира стал не единственным в Павлограде, восстановленным при содействии стратегического предприятия. «В 1991 году был освящен храм, построенный в честь погибших в разные годы сотрудников Павлоградского химического завода, а в 2008 году был капитально реконструирован храм в селе Вязивок. Есть нечто большее, чем только работа и повседневная жизнь и сегодня, несмотря на тяжелое во всех смыслах время, мы делаем все возможное, чтобы оказывать посильную помощь храмам. Я поздравляю всех горожан и в особенности сотрудников Павлоградского химического завода с праздником Крещения Господнего. Пусть воды Иордани принесут мир, здоровье и благополучие в Ваши тела и души», - сказал он. Празднование Рождества Христова началось с освящения Иорданской купели – бассейна ВСК «Юность», которое традиционно проводится во время чествования Богоявления в Павлограде, после чего несколько десятков верующих приняли участие в праздничном богослужении. Здание часовни не смогло вместить всех прихожан, пожелавших присоединиться к торжеству. Настоятель храма Святого князя Владимира рассказал об истории одного из величайших христианских праздников. «Выйдя на проповедь к людям, в возрасте 30 лет Господь наш Иисус Христос пришел на реку Иордан, чтобы принять крещения от Иоанна Предтечи, который за полгода до этого вышел на проповедь и стал призывать людей принять Крещение покаяния. Это не было то крещение, которым мы сегодня крестим людей, но это было уже и ветхозаветным омовением. Это была проповедь о Крещении Покаяния, его проповедь сопровождалась исповедыванием грехов. К такому же крещению пришел и Христос. В целом это было и ненужно, ведь Бог безгрешен, но Христос принял это крещение, чтобы быть похожим на нас, явив свое смирение и близость к людям. Во время Крещения Бог явил людям свою тайну. До этого люди не знали о триединстве. Именно когда Бог Сын крестился, Бог Дух Святой в виде голубя слетел на Христа, а Бог Отец с неба засвидетельствовал: «То есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Именно поэтому праздник называется Крещение или Богоявление», - сообщил протоиерей отец Павел. Он отметил, что на сегодняшний день нередко следование обрядам вытесняет истинную традицию празднования Крещения. Священник призвал окунающихся категорически воздержаться от употребления алкоголя во время Крещенских празднований. «С течением времени меняется понимание праздника. Еще совсем недавно люди боялись прийти в храм и тайком освящали воду. Сейчас у нас есть свобода приходить в храм, молится, совершать таинства. Но со временем обрядовость начала вытеснять духовность. Но нужно подчеркнуть, что главное – это не окунуться, превозмогая страх и боль. Если человек не может – не нужно этого делать. Не нужно окунаться с шумом, гамом и алкоголем. Главное – не окунание, а пребывание в храме», - рассказал отец Павел. Справка. Храм был построен в 1999 году по инициативе благочинного Павлоградского округа протоиерея Валентина Цешковского при поддержке руководства ГП «НПО «Павлоградский химический завод» во главе с генеральным директором Владимиром Дудко, техническим директором Леонидом Шиманом , директором по строительству Юрием Силичем по проекту архитектора Зеленецкого Владимира. Начиная с 1942 г. на предприятии погибло 102 человека . Руководством завода было принято решение, что наиболее подходящим местом для объединения имен всех погибших станет православный храм. В мае 1999 года управляющим Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви Высокопреосвященнейшим Иринеем , Митрополитом Днепропетровским и Павлоградским был торжественно заложен камень в основание храма. Построили его меньше чем за полгода и назвали в честь святого равноапостольного князя Владимира. 18 сентября 1999 г.в день 70-летия Павлоградского химического завода , Митрополит Ириней торжественно освятил новосозданную часовню-памятник. Внутри храма на четырех мемориальных стелах высечены имена погибших работников и при каждом богослужении эти имена оживают в устах и сердцах молящихся. Этот храм стал живым памятником погибшим и память о них будет вечной.

В 2003-2004 г.г. 26 марта 2006 году в храме поставлен иконостас, выполненный Харьковскими мастерами на средства ГП «НПО «Павлоградский химический завод» стараниями генерального директора Леонида Шимана. С момента освящения и до настоящего времени в здании храма регулярно проводятся богослужения, совершаются церковные таинства и обряды. В 2003 году при храме открылась воскресная школа - на сегодняшний день она располагается в отдельном помещении, и обучается там около 40 детей. Командование воинской части № 3024 приглашает священника для благословения новобранцев на воинскую службу. Приход оказывает посильную адресную помощь продуктами питания и вещами нуждающимся, финансово поддерживает членов прихода во время их болезни. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7