| Православная Днепропетровщина | 18:47 | 19.01.2017 Главное в Крещении – не окунание, а молитва и пребывание в храме, - настоятель павлоградского храма Святого князя Владимира (ВИДЕО) В четверг, 19 января, православные христиане отметили праздник Крещения Господня или Богоявления. Так, в храме Святого князя Владимира, возведенного в память о 102 сотрудниках Павлоградского химзавода, которые погибли за время работы предприятия, прошло торжественное богослужение, а настоятель храма отец Павел освятил Иорданскую купель – бассейн ВСК «Юность». Видео: Юрий Чабаненко

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7