Главное в Крещении – не окунание, а молитва и пребывание в храме, - настоятель павлоградского храма Святого князя Владимира (ВИДЕО)
В четверг, 19 января, православные христиане отметили праздник Крещения Господня или Богоявления. Так, в храме Святого князя Владимира, возведенного в память о 102 сотрудниках Павлоградского химзавода, которые погибли за время работы предприятия, прошло торжественное богослужение, а настоятель храма отец Павел освятил Иорданскую купель – бассейн ВСК «Юность».
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