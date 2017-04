| Православная Днепропетровщина | 15:08 | 26.04.2017 В Днепре состоялся крестный ход, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТОРЕПОРТАЖ) В среду, 26 апреля, в Днепре состоялся крестный ход в честь погибших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте событий. Крестный ход стартовал после панихиды, которую отслужили в Свято-Троицокм Кафедарльном соборе Днепра. Шествие возглавил управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, духовенство, ликвидаторы и горожане. Ход прошел от Свято-Троицкого кафедрального собора до памятника жертвам Чернобыльской катастрофы «Чернобыльский звон». Фото: Никита Чабаненко

