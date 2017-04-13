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| Православная Днепропетровщина | 15:08 | 26.04.2017
В Днепре состоялся крестный ход, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В среду, 26 апреля, в Днепре состоялся крестный ход в честь погибших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте событий.

Крестный ход стартовал после панихиды, которую отслужили в Свято-Троицокм Кафедарльном соборе Днепра.

Шествие возглавил управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, духовенство, ликвидаторы и горожане.

Ход прошел от Свято-Троицкого кафедрального собора до памятника жертвам Чернобыльской катастрофы «Чернобыльский звон».

Фото: Никита Чабаненко
 
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