В Днепре состоялся крестный ход, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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В среду, 26 апреля, в Днепре состоялся крестный ход в честь погибших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте событий.
Крестный ход стартовал после панихиды, которую отслужили в Свято-Троицокм Кафедарльном соборе Днепра.
Шествие возглавил управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, духовенство, ликвидаторы и горожане.
Ход прошел от Свято-Троицкого кафедрального собора до памятника жертвам Чернобыльской катастрофы «Чернобыльский звон».
Фото: Никита Чабаненко