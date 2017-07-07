| Православная Днепропетровщина | 08:21 | 02.08.2017 2 августа православные чтут память Пророка Илии ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В среду, 2 августа, в православной церкви молитвенно чтут память Пророка Илии, преподобного Авраамия Галичского, Чухломского. Также чтутся обретение мощей преподобномученика АфанасияБрестского, священномученика Константина и Николая пресвитеров. Православные почитают священномученика Александра, Георгия, Кирилла, Иоанна, Сергия и Феодора пресвитеров, преподобномучеников Тихона, Георгия, Космы и мучеников Евфимия и Петра. Сегодня православные чтут священномученика. Алексия пресвитера, преподобномученика Феодора, Оршанской Чухломской, или Галичской, и Абалацкой («Знамение») икон Божией Матери. Вчера 1 августа православные праздновали обретение мощей Преподобного Серафима Саровского. Завтра 3 августа православные будут почитать память пророка Иезекииля. Согласно монастырскому уставу день постный разрешена пища с растительным маслом.

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