2 августа православные чтут память Пророка Илии

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В среду, 2 августа, в православной церкви молитвенно чтут память Пророка Илии, преподобного Авраамия Галичского, Чухломского.
Также чтутся обретение мощей преподобномученика АфанасияБрестского, священномученика Константина и Николая пресвитеров.
Православные почитают священномученика Александра, Георгия, Кирилла, Иоанна, Сергия и Феодора пресвитеров, преподобномучеников Тихона, Георгия, Космы и мучеников Евфимия и Петра.
Сегодня православные чтут священномученика. Алексия пресвитера, преподобномученика Феодора, Оршанской Чухломской, или Галичской, и Абалацкой («Знамение») икон Божией Матери.
Вчера 1 августа православные праздновали обретение мощей Преподобного Серафима Саровского.
Завтра 3 августа православные будут почитать память пророка Иезекииля.
Согласно монастырскому уставу день постный разрешена пища с растительным маслом.