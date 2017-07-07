5 августа в православной церкви чтут мироносицу Марию Магдалену

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В пятницу, 5 августа, в православной церкви молитвенно чтут память Мироносицу равноапостольную Марию Магдалину.
В этот день молитвенно чтут перенесение мощей священномученика Фоки, Преподобного Корнилия Переяславского, священномученика Михаила пресвитера, священномученика Алексия пресвитера.
Вчера 4 августа православные праздновали почитали память пророка Иезекииля.
Завтра 6 августа в православной церкви чтут успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Согласно монастырского устава разрешена пища с растительным маслом.