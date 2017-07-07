| Православная Днепропетровщина | 08:21 | 03.08.2017 4 августа православные будут почитать память пророка Иезекииля ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь». В четверг, 3 августа, в православной церкви молитвенно чтут память Пророка Иезекииля, Преподобного Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его. В этот день молитвенно почитают Мученика Виктора Марсельского, а также обретение мощей благоверной княгини Анны Кашинской. Православные вспоминают и молятся Преподобного Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских. Обретение мощей св. Романа исп., пресвитера. Священномученика Петра пресвитера. Вчера 2 августа православные праздновали обретение мощей Преподобного Серафима Саровского. Завтра 5 августа в православной церкви чтут мироносицу Марию Магдалену. Согласно монастырскому уставу поста нет.

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