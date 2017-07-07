4 августа православные будут почитать память пророка Иезекииля

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ИА «МОСТ-ДНЕПР» совместно с Управлением Днепропетровской епархии УПЦ по благословлению Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея реализует проект «Православный календарь».
В четверг, 3 августа, в православной церкви молитвенно чтут память Пророка Иезекииля, Преподобного Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.
В этот день молитвенно почитают Мученика Виктора Марсельского, а также обретение мощей благоверной княгини Анны Кашинской.
Православные вспоминают и молятся Преподобного Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских. Обретение мощей св. Романа исп., пресвитера. Священномученика Петра пресвитера.
Вчера 2 августа православные праздновали обретение мощей Преподобного Серафима Саровского.
Завтра 5 августа в православной церкви чтут мироносицу Марию Магдалену.
Согласно монастырскому уставу поста нет.