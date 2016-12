| Криминал / Происшествия | 17:43 | 22.12.2016 В Никополе совершено нападение на активистов и палатку Оппозиционного Блока, - пресс-служба Жители Днепропетровщины продолжают сбор подписей под требованием к Верховной Раде принять пакет законопроектов ОппоБлока «Справедливость и защита». В четверг, 22 декабря, на палатку на площади Независимости в Никополе совершено нападение. Неизвестный мужчина, выкрикивая нецензурные оскорбления в адрес женщин, которые подписывали требования, стал крушить палатку и пластиковую мебель, которая в ней находилась. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе партии. Горожане вызвали полицию. Однако, через короткое время после задержания, полиция выпустила нападавшего. «Мужчина явно был не в себе, то ли пьяный, то ли наркоман. Он бросался на нас, выкрикивал оскорбления и угрозы. Кричал: если вы не уберете палатку, сейчас подтянутся еще мои ребята, они свернут ваши палатки», - говорит Никопольчанка Елена Джусь. Горожане, возмущенные нападением, во время вызвали полицию. «Мужчина не пытался скрыться. Прибывший наряд задержал нападавшего», - сказала Елена Джусь. Депутат Никопольского горсовета Сергей Марченко отметил: «Подавляющее число никопольчан поддерживают нас и активно ставят подписи под требованиями ОппоБлока. Люди хотят изменений, нормальной жизни, человеческих зарплат и работы, достойных пенсий. Сегодняшнее нападение показало, что в городе есть силы, которые обеспокоены высоким уровнем поддержки Оппозиционного Блока. И самое страшное, что эти силы готовы не просто давить или угрожать, они не остановятся перед физической расправой. Сейчас стало известно, что нападавшего, которого забрал наряд полиции, уже выпустили. Это еще раз доказывает, что сегодняшнее нападение на палатки заказывали влиятельные силы». Напомним, жители Днепропетровщины уже собрали около 30 тысяч подписей под требованием к Верховной Раде принять пакет законопроектов ОппоБлока «Справедливость и защита». По всей Украине к этим требованиям присоединись около 150 тысяч человек.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7