За сутки штаб АТО зафиксировал 22 обстрела военных на Донбассе

За минувшие сутки, 22 декабря, противник на востоке Украины произвел 22 обстрела позиций сил АТО, сконцентрировав огонь преимущественно на Донецком направлении.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, из артиллерии калибра 122-миллиметров и 120-миллиметровых минометов обстреливались позиции военных в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое.

«Дважды пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-миллиметровой артиллерии», - добавили в штабе.

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На Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовка и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых огонь велся по Крымскому.

