В Днепропетровской области полицейские задержали автомобиль, который разыскивали в Харьковском регионе

В понедельник, 26 декабря, на стационарном посту «Первомайский» полицейские остановили автомобиль Volkswagen Caddy под управлением 41-летнего жителя Киева. В ходе проверки иномарки по автоматизированным базам данных правоохранители установили, что транспортное средство разыскивается правоохранительными органами Харьковской области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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Водитель и транспортное средство доставлены в Петропавловское отделение полиции. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

