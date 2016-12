| Криминал / Происшествия | 10:06 | 28.12.2016 В Индии с рельсов сошли 15 вагонов пассажирского поезда: пострадали более 43 человек Сегодня, 28 декабря, недалеко от индийского города Канпур, штат Уттар-Прадеш, сошли с рельсов 15 вагонов пассажирского поезда, передает Times of India. В результате аварии пострадали по меньшей мере 43 человека. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели. «Спасательная команда немедленно отправилась к месту, туда также направлен и медицинский поезд из Канпура. В настоящее время мы сосредоточены на операциях по оказанию помощи и спасению», - отметил спикер железной дороги Анил Саксена. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

