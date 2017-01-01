В Одесской области в новогоднюю ночь произошло два убийства. Одно преступление раскрыто, злоумышленника задержали бойцы Нацгвардии, которые патрулировали город. На месте совершения другого убийства - двойной - работает следственно-оперативная группа.

Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, передает пресс-служба Национальной полиции.

По его словам, в новогоднюю ночь в полицию Овидиопольского района поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестных злоумышленников.

«На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, кинологи. Проводятся обходы дворов силами полиции с привлечением общественных активистов и военнослужащих Нацгвардии », - отметил Дмитрий Головин.

Он также добавил, что полицейские устанавливают возможных свидетелей преступления и мотивы убийства. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Еще одно убийство произошло в Киевском районе Одессы - задушен мужчины. Это преступление раскрыто по горячим следам бойцами Нацгвардии, которые патрулировали улицы города.

«Злоумышленник установлен и задержан, им оказался ранее судимый гражданин», - сообщил руководитель полиции Одесской области.

Напомним, 30 декабря полиция Одесской области задержала мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства в с. Овидиополь.

