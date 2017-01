| Криминал / Происшествия | 13:24 | 01.01.2017 В Одесской области в новогоднюю ночь произошло два убийства В Одесской области в новогоднюю ночь произошло два убийства. Одно преступление раскрыто, злоумышленника задержали бойцы Нацгвардии, которые патрулировали город. На месте совершения другого убийства - двойной - работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, передает пресс-служба Национальной полиции. По его словам, в новогоднюю ночь в полицию Овидиопольского района поступило сообщение о том, что в одной из усадеб села Прилиманское обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. Мужчина и женщина пострадали от рук неизвестных злоумышленников. «На месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, кинологи. Проводятся обходы дворов силами полиции с привлечением общественных активистов и военнослужащих Нацгвардии », - отметил Дмитрий Головин. Он также добавил, что полицейские устанавливают возможных свидетелей преступления и мотивы убийства. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Еще одно убийство произошло в Киевском районе Одессы - задушен мужчины. Это преступление раскрыто по горячим следам бойцами Нацгвардии, которые патрулировали улицы города. «Злоумышленник установлен и задержан, им оказался ранее судимый гражданин», - сообщил руководитель полиции Одесской области. Напомним, 30 декабря полиция Одесской области задержала мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства в с. Овидиополь.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7