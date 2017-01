| Криминал / Происшествия | 15:49 | 01.01.2017 В новогоднюю ночь в Днепре горел Мерседес G500 (ФОТО) 31 декабря 21:13 в Днепре горел на остановке автомобиль. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «Шевченковский р-н, ул. Симона Петлюры, на временной остановке поврежден автомобиль «Мерседес G500», 2003 года выпуска. Площадь пожара 3 кв. м. Причина пожара устанавливается», - говориться в сообщении.

