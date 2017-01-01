В Днепропетровской области найден арсенал боеприпасов

1 января в Апостоловском районе местный житель, в лесопосадке, во время поиска металлолома нашел боеприпасы. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «Во время поиска металлолома, гражданином обнаружено боеприпасов в количестве 2 единицы АС-50 мм и ПТАБ-2,5кг в количестве по одной штуке. Запланировано уничтожение боеприпасов», - говориться в сообщении. Читайте также: в Павлограде в канун Нового года женщины с детьми, сокращая путь, провалились под лед.

