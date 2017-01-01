На Днепропетровщине на праздники избили бригаду скорой помощи

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Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко заявил, что в Марганце на новогодние праздники была избита бригада скорой помощи.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«В Марганце на новогодние праздники произошел вопиющий случай. Была избита бригада скорой помощи. Пострадал фельдшер. Скорую вызвали к 83-летней женщине с травмой головы. Возле места прибытия бригаду встретила пьяная компания, которую возмутило то, что фельдшер и младшая медицинская сестра были в масках. По данному факту вызвали полицию, проводится выяснение обстоятельств произошедшего», - рассказал он.