Криминал / Происшествия | 12:11 | 03.01.2017 На Днепропетровщине на праздники избили бригаду скорой помощи Директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко заявил, что в Марганце на новогодние праздники была избита бригада скорой помощи. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В Марганце на новогодние праздники произошел вопиющий случай. Была избита бригада скорой помощи. Пострадал фельдшер. Скорую вызвали к 83-летней женщине с травмой головы. Возле места прибытия бригаду встретила пьяная компания, которую возмутило то, что фельдшер и младшая медицинская сестра были в масках. По данному факту вызвали полицию, проводится выяснение обстоятельств произошедшего», - рассказал он.

