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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:22 | 03.01.2017
На новогодние праздники в Днепропетровской области из-за пожаров погибло 5 человек

Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева сообщила, что в период с 31 декабря по 2 января спасателями Днепропетровщины было произведено 110 оперативных выездов.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«57 из них на пожары. 31 пожар произошел в жилом секторе. Погибло 5 человек, 4 пострадало, спасено 8 человек. 31 декабря произошел пожар в Кривом Роге, в результате которого погибли мужчина и женщина 1942 и 1947 годов рождения. В Софиевском районе погиб мужчина 1980 года рождения. В Днепре был пожар возле гаражей на площади около 25 кв м, в результате которого погиб мужчина», - сказала она.

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