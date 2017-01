| Криминал / Происшествия | 15:54 | 03.01.2017 В Днепре мужчина во время празднования Нового года до смерти избил свою жену Во вторник, 3 января 2017 года, в Чечеловское отделение полиции обратился молодой человек, который нашел свою мать в собственном доме, расположенном на ул. Комарова, забитой до смерти. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. Полицейские, прибывшие на место происшествия, выявили на теле признаки насильственной смерти в виде многочисленных ссадин, ушибов головы голова и туловища. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. «Подозреваемый - 46-летний муж умершей, ранее судимый за хулиганство, за нанесение тяжких телесных повреждений и насилие. Он пояснил, что он вместе со своей женой в ночь со 2 на 3 января 2017 во время празднования новогодних праздников распивали алкоголь. Затем между ними возникла ссора. Не контролируя свои действия, мужчина избил женщину. От многочисленных ударов женщина упала на пол, а мужчина пошел спать. Также подозреваемый отметил, что он очень сожалеет о содеянном, в преступлении раскаивается», - отметили в ведомстве. По факту нанесения тяжких телесных повреждений следователем отделения Чечеловское отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Последнему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7