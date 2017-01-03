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| Криминал / Происшествия | 15:54 | 03.01.2017
В Днепре мужчина во время празднования Нового года до смерти избил свою жену

Во вторник, 3 января 2017 года, в Чечеловское отделение полиции обратился молодой человек, который нашел свою мать в собственном доме, расположенном на ул. Комарова, забитой до смерти.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, выявили на теле признаки насильственной смерти в виде многочисленных ссадин, ушибов головы голова и туловища. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

«Подозреваемый - 46-летний муж умершей, ранее судимый за хулиганство, за нанесение тяжких телесных повреждений и насилие. Он пояснил, что он вместе со своей женой в ночь со 2 на 3 января 2017 во время празднования новогодних праздников распивали алкоголь. Затем между ними возникла ссора. Не контролируя свои действия, мужчина избил женщину. От многочисленных ударов женщина упала на пол, а мужчина пошел спать. Также подозреваемый отметил, что он очень сожалеет о содеянном, в преступлении раскаивается», - отметили в ведомстве.

По факту нанесения тяжких телесных повреждений следователем отделения Чечеловское отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Последнему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.
 
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