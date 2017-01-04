Закрыто движение в Кировоградскую область, - Облавтодор

Сегодня 7 января с 18:30 закрыто движение в направлении Кировоградской области от Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Днепропетровский облавтодор».

«В связи со значительным ухудшением погодных условий и закрытием движения по автодороге Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье на территории Кировоградской области, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области, принимает решение о закрытии движения для всех категорий транспорта, 7 января 2017 с 18:30 на участках автомобильных дорог:

Движение перекрыто на автомобильной дороги Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - км 104 + 000 (от м. Кривой Рог до предела Кировоградской области)», - говориться в сообщении.

