| Криминал / Происшествия | 20:38 | 07.01.2017 Закрыто движение в Кировоградскую область, - Облавтодор Сегодня 7 января с 18:30 закрыто движение в направлении Кировоградской области от Кривого Рога. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Днепропетровский облавтодор». «В связи со значительным ухудшением погодных условий и закрытием движения по автодороге Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье на территории Кировоградской области, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области, принимает решение о закрытии движения для всех категорий транспорта, 7 января 2017 с 18:30 на участках автомобильных дорог: Движение перекрыто на автомобильной дороги Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - км 104 + 000 (от м. Кривой Рог до предела Кировоградской области)», - говориться в сообщении.

