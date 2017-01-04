Жительница Днепра «заминировала» областную психиатрическую больницу

Во вторник, 10 января, в 08:45, в Самарский отдел полиции позвонила женщина и сообщила о том, что «заминировала больницу для душевнобольных по адресу ул. Бехтерева (Днепр).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Из больницы были эвакуированы 400 пациентов больницы и медицинский персонал. Во время проверки больницы и прилегающей территории никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

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В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

За такое правонарушение «псевдоминерше» грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

