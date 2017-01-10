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| Криминал / Происшествия | 11:30 | 13.01.2017
Главу районного военкомата Днепра арестовали на 2 месяца: защита считает недоказанными обвинения в вымогательстве

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 11 января, Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали на взятке комиссара и главного специалиста одного из районных военных комиссариатов Днепра. 

Задержанным оказался военный комиссар АНД районного в Днепре комиссариата. В четверг, 12 января, решением Жовтневого районного суда Валерий Маер был взят под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 640 тыс. грн.

Об этом журналисту ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

По версии военной прокуратуры, военком вступил в преступный сговор с главным специалистом военного комиссариата. Злоумышленники вымогали у директора одного из предприятий горючее либо же денежные средства (в пересчете с литража) за снятие с мобилизационного учета двух автомобилей Nissan Almera, принадлежащих предприятию.

Основанием для задержания стали топливные карты, найденные в рабочем кабинете Валерия Майера. Тем не менее, защита военного комиссара уверена, что прокуратурой недоказана вина обвиняемого и не предоставлены доказательства, говорящие о причастности военкома к вымогательству.

«В обвинительном заявлении прокуратуры я не услышал ни одного слова относительно того, что Майер непосредственно что-то совершил. Речь идет о предварительном сговоре с Майером, но конкретный фактов относительно того, что Майер что-либо вымогал. Сам же руководитель предприятия в своих показаниях заявил о том, что общался только со вторым подозреваемым по делу. Что касается того, что Майер подписывал документы по предприятию, то не следует забывать, что это входит в перечень его прямых обязанностей. Снятие с регистрации транспортных средств по справке военкомата предусмотрено законодательством. Также не было установлено место, где были выявлены топливные карты. Фактически, они появились в руках сотрудника, проводившего обыск в кабинете», - отметил адвокат Анатолий Обозный в ходе судебного заседания.

Защита военного комиссара намерена подать апелляцию в течение 5 дней установленных законодательством.

«Мы будем подавать апелляционную жалобу, потому что каких-либо доказательств совершения Майером противозаконных действий в суде представлено не было. Суд не принял во внимание мои доводы и, фактически, по надуманным доводам прокуратуры, лишил человека свободы. У прокуратуры нет даже доказательств того, что моему подзащитному было известно о совершении противоправных действий другими лицами, не говоря о том, что сам совершал противозаконные действия», - добавил Анатолий Обозный.

 
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