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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 08:37 | 17.01.2017
В зоне АТО ранен украинский военный

За минувшие сутки, 16 января, в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован 41 обстрел позиций ВСУ со стороны противника, один военнослужащий был ранен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровку, Широкино.
На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку.

На Донецком - из гранатометов были обстреляны Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.
 
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Теги: Украина, АТО, новости АТО

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