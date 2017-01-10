В зоне АТО ранен украинский военный

За минувшие сутки, 16 января, в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован 41 обстрел позиций ВСУ со стороны противника, один военнослужащий был ранен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровку, Широкино.

На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку.

На Донецком - из гранатометов были обстреляны Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

