| Криминал / Происшествия | 08:37 | 17.01.2017 В зоне АТО ранен украинский военный За минувшие сутки, 16 января, в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован 41 обстрел позиций ВСУ со стороны противника, один военнослужащий был ранен. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО. На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Гнутово, Марьинка, Водяное, Красногоровку, Широкино.

На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. На Донецком - из гранатометов были обстреляны Луганское, Опытное, Авдеевку и Мироновское.

