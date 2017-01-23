Прокуратура взяла под контроль расследование стрельбы по ребенку в Днепре

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в понедельник, 23 января, на ул. 20 лет Победы (ж/м Приднепровск) 6-летний ребенок получил огнестрельное ранение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Самарским отделением полиции Днепровского отдела полиции ГУ НП в области, процессуальное руководство - Днепропетровской местной прокуратурой №1.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление; после получения заключений соответствующих экспертиз будет установлен вид оружия, из которого ранен ребенок.

Ход досудебного расследования в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры Днепропетровской области.