Прокуратура взяла под контроль расследование стрельбы по ребенку в Днепре Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в понедельник, 23 января, на ул. 20 лет Победы (ж/м Приднепровск) 6-летний ребенок получил огнестрельное ранение. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Самарским отделением полиции Днепровского отдела полиции ГУ НП в области, процессуальное руководство - Днепропетровской местной прокуратурой №1. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление лица, совершившего преступление; после получения заключений соответствующих экспертиз будет установлен вид оружия, из которого ранен ребенок. Ход досудебного расследования в указанном уголовном производстве находится на контроле прокуратуры Днепропетровской области.

