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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:57 | 24.01.2017
В Днепре пропал подросток (РОЗЫСК, ВИДЕО)

Соборным отделом полиции в городе Днепр разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шевченко Владислав Леонидович (08.08.2001 г.р), проживающий по адресу: г. Днепр, ул. Холмогорская, 13-В, ученик 10-А класса СОШ №107, который 14 января текущего года около 15:00 вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Приметы: рост 170-175, глаза карие, волосы темно-русые, худощавого телосложения.

Особые приметы: на левой кисти руки тату с изображением красной розы, на левой ноге тату с изображением головы оленя, на подбородке с правой стороны родимое пятно.

Был одет: дутая карта с капюшоном темно-синего цвета, темно-синие спортивные штаны, спортивная черная кофта с капюшоном, красная футболка, синие кроссовки с красными полосами.

При себе имел черную сумку через плечо.

Всех граждан, обладающих какой-либо информацией в отношении безвести подростка, полиция просит сообщить по телефонам: (0562) 46-50-02, 096-990-00-20 или 102.


 
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Теги: Днепропетровск, общество, происшествия, Днепр

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