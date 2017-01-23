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| Криминал / Происшествия | 14:56 | 25.01.2017
Вина Пугачева в убийстве патрульных полицейских полностью доказана, - прокуратура

Заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин сообщил, что на сегодняшний день органами досудебного следствия собраны улики, полностью подтверждающие вину Александра Пугачева в убийстве патрульных полицейских в Днепре.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Следственным управлением Национальной полиции в Днепропетровской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства двух сотрудников патрульной полиции, которое было совершено в сентябре прошлого года. В производстве выполнен значительный объем следственных и розыскных действий, допрошено более 150 человек, проведено 44 судебные экспертизы. Следственные органы и органы прокуратуры считают вину обвиняемого полностью доказанной. Помимо судебных экспертиз, а также пули извлеченной из тела обвиняемого, есть результаты судебно-иммунологической экспертизы, согласно которой кровь на кроссовке подозреваемого принадлежит Кутушеву, одному из погибших копов», - отметил заместитель прокурора Днепропетровской области.

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Напомним, что утром 25 сентября патрульный экипаж в Днепре остановил за нарушение правил дорожного движение автомобиль Сitroen. Водитель, находившийся в розыске, оказал сопротивление, застрелил патрульного Артема Кутушева, ранил его напарницу Ольгу Макаренко и сбежал. Позже девушка скончалась в больнице.

Подозреваемым в убийстве патрульного в Днепре оказался боец батальона патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» Александр Пугачев. Правоохранители задержали его, когда он пытался по поддельным документам прооперироваться в больнице.

 
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Теги: Днепропетровск, криминал, прокуратура, убийство, Днепр

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