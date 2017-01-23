Пугачев отказывается от дачи показаний и не признает себя виновным в убийстве патрульных, - зампрокурора Днепропетровской области

Заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин сообщил, что боец батальона «Торнадо» Александр Пугачев, которого обвиняют в убийстве двух сотрудников патрульной полиции, отказывается давать показания и не признает свою вину.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Свою вину подозреваемый во время досудебного следствия не признавал, от дачи каких-либо показаний он отказался. По версии следствия причиной его поступка является нежелание быть привлеченным к уголовной ответственности, поскольку подозреваемый находился в розыске. Уголовные производства в преступлениях, за которые он разыскивался, будут рассматриваться в рамках отдельных судебных заседаний, это находится в компетенции военной прокуратуры. », - сказал он.

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Юрий Черкашин также отметил, что ранее Александр Пугачев также привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы.

«Обвиняемый не имеет безупречной биографии, он был уже дважды судим и отбывал наказание за сбыт наркотиков, во второй раз – за совершение разбойного нападения», - добавил заместитель прокурора Днепропетровщины.

Напомним, что Александр Пугачев - боец батальона патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо». Он обвиняется в убийстве двух сотрудников полиции в сентябре 2016 года на автовокзале Днепра.

