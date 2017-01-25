В Каменском на выходных горела школа

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29 января в 6:58 на «101» поступило сообщение о пожаре в Каменском. Пожар возник в помещении класса обще - образовательной школы № 42.
Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.
«Вогнем повреждено парту, стул и линолеум в учебном классе на 1-м этаже на площади 4 кв. метра. Пожар локализован в 7:15 и ликвидирован в 7:20 силами ГС ЧС. Погибших и пострадавших нет. На момент возникновения пожара в здании школы детей не было», - говориться в соообщении.