За сутки в зоне АТО погибли 5 украинских военных

За минувшие сутки, 29 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 56 обстрелов позиций украинских военных, в результат е чего 5 бойцов погибли, 9 человек ранены, 4 – травмированы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Мариупольском направлении, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 Град, противник выпустил 20 снарядов в районе Талаковки. Использовав реактивную систему Град «П», артиллерию 122 миллиметра, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, огонь велся по Водяному.

На Донецком направлении в районе Авдеевки противник дважды пытался штурмовать позиции сил АТО, и, понеся потери, отступал. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов различных калибров по Верхнеторецкому, Авдеевке, Опытно, Луганскому, Зайцево и Каменке.

На Луганском направлении из минометов различных калибров и гранатометов обстреливали Новоалександровку, Троицкое, Попасную, Новозвановку.

