| Криминал / Происшествия | 11:41 | 31.01.2017 В Авдеевке обесточен коксохимический завод: город остался без воды, электричества и тепла Гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов заявил, что в Авдеевке перебито последнюю линию снабжения, которая питала энергией Авдеевский коксохимический завод, передает «ТСН». «Только что отбили последнюю линию снабжения. Завод обесточен. Начинаем консервацию», - заметил он. Днем работала только одна линия снабжения, которая обеспечивает электроснабжение АКХЗ и Донецкую фильтровальную станцию. Благодаря работе завода город получал тепло, воду и электричество.

