| Криминал / Происшествия | 15:41 | 31.01.2017 Обращение коллектива ИА «МОСТ-ДНЕПР» к руководству Днепропетровской области, Днепра и правоохранительных органов Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», из-за хозяйственного спора между собственниками здания, где располагается офис издания, работа агентства на сегодняшний день фактически парализована. Коллектив агентства просит руководство Днепропетровской области, мэрию города, а также правоохранительные органы содействовать урегулированию ситуации и возобновлению полноценной работы агентства. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель ИА «МОСТ-ДНЕПР» Александр Смирнов. Он отметил, что нестабильность ситуации ставит под угрозу работу как коллектива информационного агентства, так и представителей региональных и общенациональных средств массовой информации. «Мы будем обращаться в правоохранительные органы, областной и городской власти, чтобы они помогли нам прояснить эту ситуацию и осуществлять нашу профессиональную деятельность. Мы не знаем, как будет складываться ситуация в дальнейшем и не исключаем вероятности того, что завтра ни нас, ни наши гостей, ни представителей СМИ не допустят внутрь. Эта ситуация является недопустимой. Свобода слова – это то, за что мы боролись и на чем сегодня стоит работа журналиста. В целом мы считаем, что подобного рода спор должен решаться в правовом поле и не должен отражаться на арендаторах», - добавил Александр Смирнов.

