В Днепре пьяный водитель, убегая от полицейских, попал в ДТП

В понедельник, 13 февраля, около 02:40 во время патрулирования экипаж полиции выявил автомобиль «Нива», который двигался с выключенными фарами. Водитель не отреагировал на требование правоохранителей остановиться и попытался скрыться.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Выехав на пр. Богдана Хмельницкого (бывш. Героев Сталинграда), водитель свернул на ул. Матросскую и попытался скрыться во дворах, но не справился с управлением и влетел в решетку, которая вела ко входу в подвал. У автомобиля оторвался бампер, но водитель продолжил движение.

«Свернув на ул. Молодежную, водитель опять не справился с управлением и въехал в дерево. Затем водитель покинул автомобиль и стал убегать, но был задержан», - отметили в полиции.

Задержанный, мужчина 1989 г.р., имел признаки алкогольного опьянения, драгер показал содержание алкоголя 1,39 промилле. Мужчина также не имел при себе водительского удостоверения.

Машина была эвакуирована.

