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| Криминал / Происшествия | 11:48 | 03.05.2017
Днепрянина, который вышел вечером купить сигареты, выкрали вместе с автомобилем

Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис рассказал, что поздним вечером 2 мая в городе был похищен мужчина вместе с его автомобилем.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«2 мая поздним вечером на ж/м Приднепровск гражданин вышел в киоск купить сигареты. На него набросились четверо неизвестных с дубинкой, затолкали в его автомобиль и увезли. Мужчину полночи возили по городу, избивали, издевались. Ему удалось убежать и вызвать патрульных. До утра мы установили преступников и нашли машину. Сейчас проводятся следственные действия. Уже известно, что один из подозреваемых причастен к преступной группировке и ранее привлекался за убийство», - сказал он.

Читайте также: «Праздники в Днепре прошли спокойно», - Владимир Богонис 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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