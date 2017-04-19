Днепрянина, который вышел вечером купить сигареты, выкрали вместе с автомобилем

Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис рассказал, что поздним вечером 2 мая в городе был похищен мужчина вместе с его автомобилем. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «2 мая поздним вечером на ж/м Приднепровск гражданин вышел в киоск купить сигареты. На него набросились четверо неизвестных с дубинкой, затолкали в его автомобиль и увезли. Мужчину полночи возили по городу, избивали, издевались. Ему удалось убежать и вызвать патрульных. До утра мы установили преступников и нашли машину. Сейчас проводятся следственные действия. Уже известно, что один из подозреваемых причастен к преступной группировке и ранее привлекался за убийство», - сказал он. Читайте также: «Праздники в Днепре прошли спокойно», - Владимир Богонис