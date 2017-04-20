В районе Светлодарской дуги трое погибли трое военных

В районе Светлодарской дуги трое погибли трое украинских военнослужащих.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Сообщается, что бойцы погибли, пытаясь спасти сослуживца.

«Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако, парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте. Командованием части сразу был организован поиск наших военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось, в результате сильного огневого противодействия противника», - отметили в штабе.

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В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих.

