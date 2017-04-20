В зоне АТО ранены 9 украинских военных

За минувшие сутки, 3 мая, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 52 обстрела позиций ВСУ со стороны противника. Девять военнослужащих получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении, огнем из танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты в районе Авдеевки. 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, гранатометы и пулеметы больших калибров применялись по позициям близ населенного пункта Пески, а по опорным пунктам рядом Луганского - 120-миллиметровые минометы и вооружения БМП.

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На Приморском направлении, артиллерию калибра 122-мм, 82-миллиметровые минометы, вооружения БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил по позициям неподалеку от Водяного. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам рядом с Павлополем.

На Луганском направлении, из минометов 120-мм калибра противник обстреливал позиции военных неподалеку от Крымского, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров применялись вблизи Новозвановки и Новоалександровки.

