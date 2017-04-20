В Днепропетровской области спасатели вызволили маленького ребенка из закрытой квартиры при помощи автолестницы

3 мая в 17:40 на «101» поступило сообщение от жителей 5-ти этажного дома, находящегося на улице Мира в городе Синельниково о том, что в квартире на пятом этаже за запертой дверью оказалась двухлетний ребенок.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Сразу по указанному адресу было направлено дежурное отделение 48-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

По словам матери спасатели выяснили, что она вышла из квартиры на несколько минут в магазин, а ребенок изнутри закрыла дверь на внутреннюю задвижку.

С помощью автолестницы личный состав через балконную дверь попал в квартиру, где находился маленький ребенок и открыли дверь», -говориться в сообщении.



Спасатели обращаются к родителям с просьбой:

«Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра. Ведь, чтобы случилось непоправимое достаточно нескольких минут. Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих »- призывают спасатели.

