| Криминал / Происшествия | 13:42 | 04.05.2017 В Киеве возле Макдональдса посетитель одним ударом убил мужчину (ВИДЕО) В дежурную часть Оболонского управления полиции Киева поступило сообщение о том, что у заведения быстрого питания (McDonald’s) лежит человек без признаков жизни. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители выяснили, что неизвестный совершил пострадавшему замечание из-за того, что он курил в неположенном месте и ругался на прохожих. В результате между незнакомцами завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил погибшего в лицо - и он упал на асфальт. По предварительному заключению медиков, 34-летний киевлянин умер в результате черепно-мозговой травмы. «По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет ограничением свободы или лишения свободы на тот же срок. Сейчас усилия правоохранителей направлены на задержание подозреваемого в совершении преступления», - отметили в ведомстве. Столичные полицейские обращаются к гражданам с просьбой: при наличии какой-либо информации о месте нахождения или контактных данных лица, изображенного на фото и видео, сообщить об этом в полицию по телефонам: 418-31-33, 418-30-22 или 102.

