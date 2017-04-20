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| Криминал / Происшествия | 13:42 | 04.05.2017
В Киеве возле Макдональдса посетитель одним ударом убил мужчину (ВИДЕО)

В дежурную часть Оболонского управления полиции Киева поступило сообщение о том, что у заведения быстрого питания (McDonald’s) лежит человек без признаков жизни.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители выяснили, что неизвестный совершил пострадавшему замечание из-за того, что он курил в неположенном месте и ругался на прохожих. В результате между незнакомцами завязался словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил погибшего в лицо - и он упал на асфальт.

По предварительному заключению медиков, 34-летний киевлянин умер в результате черепно-мозговой травмы.

«По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет ограничением свободы или лишения свободы на тот же срок. Сейчас усилия правоохранителей направлены на задержание подозреваемого в совершении преступления», - отметили в ведомстве.

Столичные полицейские обращаются к гражданам с просьбой: при наличии какой-либо информации о месте нахождения или контактных данных лица, изображенного на фото и видео, сообщить об этом в полицию по телефонам: 418-31-33, 418-30-22 или 102.
 
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