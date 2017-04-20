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По данным Укргидрометцентра, 6-7 мая в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.
«Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на период с 6 по 10 мая объявлено штормовое предупреждение: на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
6 мая: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25, по городу ночью 8-10, днем 22-24.
7-8 мая: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25», - говориться в сообщении.