| Криминал / Происшествия | 12:46 | 07.05.2017 На территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность По данным Укргидрометцентра, 6-7 мая в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на период с 6 по 10 мая объявлено штормовое предупреждение: на территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Прогнозируется: 6 мая: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25, по городу ночью 8-10, днем 22-24. 7-8 мая: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 20-25», - говориться в сообщении.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7