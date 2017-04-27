В Никополе местный житель пытался ограбить магазин

Сегодня, 13 мая, в 02:14 группа реагирования Управления полиции охраны в Днепропетровской области получила сигнал «тревога» с охраняемого торгового заведения, расположенного в городе Никополь на улице Шевченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

«Прибыв на место происшествия через 4 минуты, правоохранители блокировали помещение и начали обследовать объект. С тыльной стороны магазина полицейские охраны обнаружили открытую дверь с поврежденным замком и неизвестного человека, который выносил из помещения имущество. Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, но благодаря профессиональным действиям экипажа полиции охраны его немедленно задержали», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения.

Сейчас ему инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

