| Криминал / Происшествия | 10:41 | 17.07.2017 В Днепре поймали серийного вора 17 июля, около 4 часов ночи, по спецлинии 102 поступил вызов: рядом с домом на проспекте Петра Калнышевского очевидцы заметили неизвестного, который заглядывал в окна. Патрульные немедленно прибыли по указанному адресу и обнаружили, что на окне одной из квартир срезана металлическая решетка, а в самом доме горит свет. Через несколько минут из окна квартиры вылез человек, которого стражи порядка сразу же задержали. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра. Во время поверхностной проверки у него нашли ювелирные изделия. Гражданин признался, что в доме осталась сумка с вещами и драгоценностями, которую он не успел вынести. Также он рассказал, что с ним находился его сообщник, которому он передал из квартиры два телевизора. Как выяснилось, тот убежал, как только увидел патрульное авто. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу, а задержанного доставили в Индустриальное отделение полиции. По предварительной информации, 56-летний мужчина - бездомный, ранее был трижды судим за кражу. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7