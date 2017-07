| Криминал / Происшествия | 11:20 | 17.07.2017 В Новомосковске полиция охраны задержала квартирного вора На днях, в 23:26 на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Днепропетровской области поступил сигнал о сработке сигнализации в квартире, которая находится в Новомосковске по улице Зины Белой. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на Управление полиции охраны в Днепропетровской области.



Прибыв на место происшествия через 4 минуты, правоохранители блокировали помещение. На первом этаже, где находится квартира, с тыльной стороны были открыты двери балкона. Из жилья доносился шорох. Действуя профессионально грамотно, полицейские охраны обследовали комнаты и обнаружили злоумышленника, который пытался спрятаться под кроватью. Позже работниками полиции было установлено, что подозреваемый проник в квартиру путем отжима пластиковой двери балкона отверткой. Мужчина 1987 года рождения уже имел судимость и отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичное уголовное преступление. В Новомосковском отделе полиции выясняют обстоятельства происшествия. Задержанному инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7