Состояние возгорания на военном полигоне в Гвардейском на 6:30 утра: сильное задымление

Как сообщалось ранее, 17 июля, на территории военного полигона Министерства обороны Украины, вблизи Гвардейского (Днепропетровская область), произошел пожар.
По стоянию на 6:30 утра присутствует сильное задымление.
Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.
«Осталось три очага на 5 га. Проводиться объезд территории лесниками и пожарными. Сильное задымление, но видимых очагов огня нет», - отмечают в пресс-службе спасателей.
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