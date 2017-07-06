Состояние возгорания на военном полигоне в Гвардейском на 6:30 утра: сильное задымление

Как сообщалось ранее, 17 июля, на территории военного полигона Министерства обороны Украины, вблизи Гвардейского (Днепропетровская область), произошел пожар.

По стоянию на 6:30 утра присутствует сильное задымление.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Осталось три очага на 5 га. Проводиться объезд территории лесниками и пожарными. Сильное задымление, но видимых очагов огня нет», - отмечают в пресс-службе спасателей.

