В Днепр эвакуировали 6 военнослужащих

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Советник Днепропетровской облгосадминситрации Татьяна Губа заявила, что 17 июля в медицинские учреждение Днепра были эвакуированы 6 военнослужащих.
Об этом она написала на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Одним вертолетом были эвакуированы двое, вторым – четверо. Все – травмированные и заболевшие», - рассказала она.
Татьяна Губа также отметила, что есть необходимость в летней одежде для бойцов АТО, находящихся на лечении в городских больницах.
«Для производителей: одежду можно официально передать в больницы в качестве благотворительной помощи.
Пункт передачи - центр помощи участникам АТО, 1-й этаж, правое крыло», - рассказала она.
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