Двое украинцев пытались незаконно вывезти на территорию Беларуси 22 мешка сала

Пограничные оперативно-розыскные подразделения в рамках отдела «Дубровица» Луцкого отряда пресекли попытку местных жителей незаконно переместить мясопродукты через белорусско-украинскую границу.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе Украины.

«Так, вчера, 17 июля, пограничный патруль обнаружил микроавтобус, который на большой скорости двигался от границы. При попытке его остановить, водитель автомобиля не выполнял требования правоохранителей и опасно маневрируя, подрезал пограничников и создавал аварийную ситуацию. Впоследствии правонарушителей были блокированы служебным автомобилем и задержан. Водитель и пассажир оказались 30 и 32-летними жителями приграничного села Жадень Дубровицкого района Ровенской области и, скорее всего, именно они привезли мешки в приграничье и перегружали на подводу для «тихого» нарушения границы.

На месте обнаружения правонарушения правоохранители обнаружили 22 мешка с салом. Продолжается поиск лиц, скрывшихся с места задержания.

В отношении водителя и пассажира автомобиля составлены протоколы о привлечении их к административной ответственности за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному требованию пограничного наряда», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в районный отдел Нацполиции направлено уведомление в отношении водителя транспортного средства о совершении им уголовного преступления по ст. 342 УК Украины «Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему».

