| Криминал / Происшествия | 14:19 | 19.07.2017 В Днепре неизвестный «заминировал» ж/д вокзал: пассажиры эвакуированы Сегодня, 19 июля, неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть вокзала и сообщил, что камеры хранения на железнодорожном вокзале «Днепр-главный» заминированы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила руководитель пресс-службы Приднепровской железной дороги Ирина Козлова. По ее словам, из здания вокзала было эвакуировано.около 150 человек Посадка на поезда осуществляется через двор багажного отделения. На месте работают следственно-оперативная группа и дежурит «скорая» помощь. Обновлено: вызов о минировании оказался ложным, в 14:20 сотрудникам ж/д вокзала разрешили вернуться к работе. Фото: Наталья Хазан twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7