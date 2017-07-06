В Днепре неизвестный «заминировал» ж/д вокзал: пассажиры эвакуированы

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Сегодня, 19 июля, неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть вокзала и сообщил, что камеры хранения на железнодорожном вокзале «Днепр-главный» заминированы.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила руководитель пресс-службы Приднепровской железной дороги Ирина Козлова.
По ее словам, из здания вокзала было эвакуировано.около 150 человек
Посадка на поезда осуществляется через двор багажного отделения.
На месте работают следственно-оперативная группа и дежурит «скорая» помощь.
Обновлено: вызов о минировании оказался ложным, в 14:20 сотрудникам ж/д вокзала разрешили вернуться к работе.
Фото: Наталья Хазан