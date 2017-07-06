Пожар в военном лесхозе на Днепропетровщине ликвидирован, - ГУ ГосЧС Украины в области

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева сообщила, что по состоянию на сегодняшний день пожар в военном лесхозе на Днепропетровщине ликвидирован.

Об этом она заявила на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Возгорание в военном лесхозе возле пгт. Гвардейское произошло 19 июля. Вызов мы получили в 10.40. В 17.00 уже было заявлено о полной ликвидации пожара. Пострадало 15 га территории. 14,5 га сухой травы и 0,5 га лесной подстилки. Для ликвидации пожара были задействованы три подразделения спасателей – из Днепра, Каменского и Синельниково», - сказала она.

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