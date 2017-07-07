Участники перестрелки на пр. Гагарина встретились для решения бизнес-интересов, - Олег Грозь

В.и.о начальника ГУ НП в Днепропетровской области Олег Грозь заявил, что участники перестрелки на пр. Гагарина встретились для решения бизнес-интересов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР»стало известно на пресс-конференции в Главном управлении национальной полиции Днепропетровской области.

«Ни о каких политических или других мотивах здесь речь не идет. Но, видимо, мирно договориться не получилось, в результате чего и произошла стрельба. По ее результатам мы имеем двух погибших и пять раненых, в том числе адвокат Эдмон Саакян и четверо с другой конфликтующей стороны. Двое из них уже задержан по ст. 208. Роль двух других в это инциденте будет определена в процессе следствия. Изъят автомат Калашникова, пистолета, а также другое оружие, которым занимаются эксперты.

Устанавливаются личности, как минимум, трех человек, которые имеют отношение к перестрелке. Один из них ранен. Некоторые из участников перестрелки были ранее судимы», - сказал он.

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