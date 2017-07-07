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| Криминал / Происшествия | 10:55 | 26.07.2017
На Днепропетровщине судят двух подростков, которые ради компьютера перерезали ребенку горло

Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух подростков (на момент совершения преступления 16-ти и 15-ти лет) за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 и ч.4 ст .187 УК Украины (покушение на умышленное убийство; разбой).

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Инцидент произошел в апреле 2017 года в г. Верховцево. Около полудня двое парней, вступив в предварительный сговор, с целью завладения чужим имуществом проникли в дом знакомого 14-летнего парня. Воспользовавшись тем, что приятель был дома один, злоумышленники нанесли ему несколько ударов кирпичом по голове, связали электрическим кабелем, пытались задушить, после чего нанесли еще около трех ножевых ударов в шею и грудную клетку.

Преодолев таким образом возможное сопротивление со стороны хозяина, молодые люди завладели его мобильным телефона и компьютером на общую сумму около 5 000 гривен.

После этого подростки выбросили орудие преступления в соседний двор. Обнаружив впоследствии, что потерпевший подает признаки жизни, они напоследок с силой воткнули ребенку в спину кухонный нож и скрылись с места преступления.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи парню удалось выжить.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
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