| Криминал / Происшествия | 10:55 | 26.07.2017 На Днепропетровщине судят двух подростков, которые ради компьютера перерезали ребенку горло Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух подростков (на момент совершения преступления 16-ти и 15-ти лет) за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 и ч.4 ст .187 УК Украины (покушение на умышленное убийство; разбой). Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области. Инцидент произошел в апреле 2017 года в г. Верховцево. Около полудня двое парней, вступив в предварительный сговор, с целью завладения чужим имуществом проникли в дом знакомого 14-летнего парня. Воспользовавшись тем, что приятель был дома один, злоумышленники нанесли ему несколько ударов кирпичом по голове, связали электрическим кабелем, пытались задушить, после чего нанесли еще около трех ножевых ударов в шею и грудную клетку. Преодолев таким образом возможное сопротивление со стороны хозяина, молодые люди завладели его мобильным телефона и компьютером на общую сумму около 5 000 гривен. После этого подростки выбросили орудие преступления в соседний двор. Обнаружив впоследствии, что потерпевший подает признаки жизни, они напоследок с силой воткнули ребенку в спину кухонный нож и скрылись с места преступления. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи парню удалось выжить. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

