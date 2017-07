| Криминал / Происшествия | 13:21 | 27.07.2017 В Днепре задержали воров кабеля 25 июля около полуночи на спецлинию 102 поступил вызов - неизвестный на Запорожском шоссе в доме №40 вырезает кабели. Патрульные сразу прибыли по указанному адресу и обнаружили мужчину, рядом с которым лежал смотанный кабель. 21-летнего мужчину задержали и доставили в Шевченковский участок полиции. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра. На следующий день патрульный экипаж снова прибыл по похожему вызову на Запорожское шоссе. При осмотре прилегающих возбудителей полицейские услышали, что на 3-м этаже дома № 9 кто-то находится. Инспекторы решили проверить кто именно. Там они нашли 2 неизвестных, которые очищали вырезанный кабель - всего около 30 м. Полицейские задержали мужчин и вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных доставили в Шевченковский участок полиции. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

