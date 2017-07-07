В Днепре задержали воров кабеля

25 июля около полуночи на спецлинию 102 поступил вызов - неизвестный на Запорожском шоссе в доме №40 вырезает кабели. Патрульные сразу прибыли по указанному адресу и обнаружили мужчину, рядом с которым лежал смотанный кабель. 21-летнего мужчину задержали и доставили в Шевченковский участок полиции.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

На следующий день патрульный экипаж снова прибыл по похожему вызову на Запорожское шоссе. При осмотре прилегающих возбудителей полицейские услышали, что на 3-м этаже дома № 9 кто-то находится. Инспекторы решили проверить кто именно. Там они нашли 2 неизвестных, которые очищали вырезанный кабель - всего около 30 м.

Полицейские задержали мужчин и вызвали следственно-оперативную группу. Задержанных доставили в Шевченковский участок полиции.